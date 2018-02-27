В Петербурге более 20 тысяч человек сидят без света из-за коммунальной аварии

В Санкт-Петербурге во вторник, 27 февраля, вечером в результате коммунальной аварии более 20 тысяч человек остались без электричества, сидят в темноте. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, без электроснабжения остались жители Адмиралтейского района.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, передает РИА Новости.

Сегодня же в Костроме в одной из квартир многоэтажного жилого дома на Индустриальной улице произошла коммунальная авария - прорвало трубу горячего водоснабжения. В результате происшествия погибла пожилая женщина. Пострадал трехлетний ребенок. Малыш госпитализирован с ожогами ног.