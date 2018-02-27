Названы имена погибших в ДТП при столкновении маршрутки и фуры в Башкирии
27 февраля 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появился список погибших в результате аварии на федеральной трассе М-5 Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии. По последним данным, погибли девять человек. Постралаои четыре человека.
Список погибших:
1. Марочкина Нина Ивановна (Усть-Катав),
2. Черкасова Яна Александровна (Сим),
3. Шаганова Фаузаря Гарифовна (п. Яхино),
4. Самикова Минзира Хлыстбаевна(Малояз),
5. Смагин Александр Владимирович (Уфа),
6. Махмутова Фазира Рахимовна (Усть-Катав),
7. Мызгин Александр Михайлович (Сим),
8. Жиганова Наталья Викторовна (Усть-Катав),
9. Жиляев Эдуард Михайлович (Усть-Катав) - водитель микроавтобуса
Четыре человека в результате аварии пострадали:
1. Бородина Елена Викторовна (Сим)
2. Галямова Оксана Улфатовна (Уфа)
3. Абдрахманова Маргарита Радиковна (Усть-Катав)
4. Гагарин Никита Сергеевич
Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.
ДТП произошло во вторник около 17:31 вечера в двух километрах от села Улу-Теляк. По предварительной версии, прицеп фуры MAN занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Уфы в Усть-Катав.
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