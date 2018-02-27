Названы имена погибших в ДТП при столкновении маршрутки и фуры в Башкирии

В сети появился список погибших в результате аварии на федеральной трассе М-5 Самара — Уфа — Челябинск в Иглинском районе Башкирии. По последним данным, погибли девять человек. Постралаои четыре человека.

Список погибших:

1. Марочкина Нина Ивановна (Усть-Катав),

2. Черкасова Яна Александровна (Сим),

3. Шаганова Фаузаря Гарифовна (п. Яхино),

4. Самикова Минзира Хлыстбаевна(Малояз),

5. Смагин Александр Владимирович (Уфа),

6. Махмутова Фазира Рахимовна (Усть-Катав),

7. Мызгин Александр Михайлович (Сим),

8. Жиганова Наталья Викторовна (Усть-Катав),

9. Жиляев Эдуард Михайлович (Усть-Катав) - водитель микроавтобуса

Четыре человека в результате аварии пострадали:

1. Бородина Елена Викторовна (Сим)

2. Галямова Оксана Улфатовна (Уфа)

3. Абдрахманова Маргарита Радиковна (Усть-Катав)

4. Гагарин Никита Сергеевич

Глава Башкирии Рустэм Хамитов пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

ДТП произошло во вторник около 17:31 вечера в двух километрах от села Улу-Теляк. По предварительной версии, прицеп фуры MAN занесло, и в него на полном ходу врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Уфы в Усть-Катав.