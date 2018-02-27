Зарегистрирован первый собственник жилья по программе реновации в Москве

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман лично поздравил москвичку Юлию Белову с получением права собственности на квартиру в рамках программы реновации.

16 февраля текущего года Юлия Белова заключила договор меня с департаментом городского имущества. 26 февраля состоялась государственная регистрация права собственности на новое жилье в Едином государственном реестре недвижимости. Документ о праве собственности на квартиру Максим Гаман вручил москвичке лично и поздравил семью новоселов с этим событием, сообщает ТАСС.

В программу реновации в Москве вошло больше 5 000 домов, большинство из которых – «хрущевки». Это две трети от общего количества жилья такого типа в Москве. Участие в программе реновации определялось голосованием жителей.