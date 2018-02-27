Зарегистрирован первый собственник жилья по программе реновации в Москве
27 февраля 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман лично поздравил москвичку Юлию Белову с получением права собственности на квартиру в рамках программы реновации.
16 февраля текущего года Юлия Белова заключила договор меня с департаментом городского имущества. 26 февраля состоялась государственная регистрация права собственности на новое жилье в Едином государственном реестре недвижимости. Документ о праве собственности на квартиру Максим Гаман вручил москвичке лично и поздравил семью новоселов с этим событием, сообщает ТАСС.
В программу реновации в Москве вошло больше 5 000 домов, большинство из которых – «хрущевки». Это две трети от общего количества жилья такого типа в Москве. Участие в программе реновации определялось голосованием жителей.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес