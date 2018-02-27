Бизнес-омбудсмен: cтолица будет переезжать в разные города России каждые 12 лет

Столица России должна переезжать каждые 12 лет в новый город, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По мнению бизнесомбудсмена, миграция официального центра страны будет способствовать ускоренному экономическому развитию регионов.

«Ничего в этом сложного с новыми IT-технологиями нет. Мы живем в новой реальности. Если раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей и прочего была основной причиной, почему (сейчас) нельзя переносить столицу?», — заявил Титов ТАСС. По мнению бизнес-омбудсмена, менять место дислокации столицы необходимо через два президентских срока, то есть раз в 12 лет.

Для начала Титов предложит перенести столицу в Новосибирск, в центр Сибири.