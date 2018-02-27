Число бюджетных мест в вузах увеличится для врачей и учителей
27 февраля 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство образования и науки в новом учебном году планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах по некоторым актуальным специальностям. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
В эфире телеканала «Россия-24» министр образования и науки ответила на вопрос о планах министерства по увеличению бюджетных мест в вузах страны. Лимит бюджетных мест в новом учебном году будет увеличен в вузах по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям, уточнила Ольга Васильева.
Ранее глава Минобрнауки информировала, что по данным на 2017 год выпускники школ были обеспечены бюджетными местами в вузах на 57%.
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