Число бюджетных мест в вузах увеличится для врачей и учителей

Министерство образования и науки в новом учебном году планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах по некоторым актуальным специальностям. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

В эфире телеканала «Россия-24» министр образования и науки ответила на вопрос о планах министерства по увеличению бюджетных мест в вузах страны. Лимит бюджетных мест в новом учебном году будет увеличен в вузах по медицинским, педагогическим, инженерным и IT-специальностям, уточнила Ольга Васильева.

Ранее глава Минобрнауки информировала, что по данным на 2017 год выпускники школ были обеспечены бюджетными местами в вузах на 57%.