Появились подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли 9 человек

Появились подробности ДТП в Башкирии на 1548 километре трассы М-5 на границе Башкирии с Челябинской областью. В результате столкновения грузовой фуры MAN и маршрутного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter погибли девять человек.

Погиб водитель микроавтобуса. Пострадали три человека. Двоих пострадавших отправили в больницу Аши, третьего госпитализировали в Иглино.

Микроавтобус, владельцем транспортной компании является челябинский перевозчик, следовал рейсом Уфа - Усть-Катав.

Авария произошла в двух километрах от перекрестка на населенный пункт Улу-Теляк.

Республиканские СМИ уже узнали, что водитель микроавтобуса начал обгон. Идущий в попутном направлении грузовик с полуприцепом, груженый щебенкой, резко затормозил. Фуру вынесло на полосу встречного движения и развернуло посередине трассы. Микроавтобус на скорости врезался в полуприцеп. Фура "полетела" в кювет, утащив за собой микроавтобус.

По предварительной версии, причиной ДТП стал занос, в котором оказался водитель фуры.