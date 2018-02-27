На Украине умер легендарный лётчик Юрий Курлин
27 февраля 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине скончался заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин. Легендарному лётчику было 88 лет. О кончине Юрия Курлина сообщила пресс-служба госпредприятия «Антонов».
Курлин участвовал в создании и испытании свыше десятка самолётов семейства «Ан». 27 февраля 1965 года экипаж под командованием Курлина совершил первый полёт на самом большом в мире турбовинтовом самолёте Ан-22 «Антей», - передаёт RT.
«Юрий Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, умел анализировать и принимать смелые решения, которые становились ключевыми в решении дальнейшей судьбы крылатых машин. Установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32», — подчеркнули в компании «Антонов».
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