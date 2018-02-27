СМИ сообщили о переводе актёра Валерия Гаркалина в реанимацию

Народный артист России Валерий Гаркалин находится с тяжёлом состоянии и переведён в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. СМИ пишут, что 63-летнему актёру Валерию Гаркалину стало плохо во время гастролей со спектаклем "Страсть Аполлона" в Иркутске.

В этом спектакле Гаркалин играет главную роль. Но в связи с ухудшением самочувствия актёр был доставлен в больницу и находится на лечении с 16 февраля.

Сегодня, 27 февраля, агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя справочной службы института Склифосовского сообщило, что Валерий Гаркалин в тяжёлом состоянии находится в экстренной реанимации.