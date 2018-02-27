Учёные установили причину ослабления мышц у пожилых людей

Шведские ученые провели исследование и выявили причину значительного ослабления мышц у людей в пожилом возрасте. Исследование проводили ученые Каролинского института в Швеции.

По данным медиков, старение мышц происходит из-за большого количества мутаций, которые накапливаются в стволовых клетках этих тканей организма. Накопленные изменения нарушают способность к восстановлению мышц.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Как отметили ученые, существует множество мутаций. Они привели пример, что у здорового 70-летнего человека их накоплено более тысячи - в каждой стволовой клетке мышц, - сообщает ТАСС. Одна из авторов исследования, профессор Мария Эрикссон рассказала, что мутации не происходят случайным образом, есть более защищенные области.

По словам профессора, эта защита отдельных областей снижается по мере старения, что указывает на ослабление способности клетки восстанавливать свою ДНК.

Теперь ученые намерены определить, может ли физическая нагрузка затормозить процесс накопления мутаций.