Спортсменка из МО взяла первую в истории РФ награду в ездовом спорте
27 февраля 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Член сборной Московской области Алла Найденко заняла третье место на чемпионате Европы по ездовому спорту. Соревнования проходили в итальянском регионе Трентино.
Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».
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