В Московском зоопарке проснулись еноты
27 февраля 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Несмотря на сильные морозы в столичном регионе, в Московском зоопарке проснулись еноты. Об этом сообщает Подмосковье сегодня со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Несмотря на сковавшие Москву морозы, многие обитатели зоопарка ждут весны и тепла. Так, например, еноты уже пробудились от зимнего сна, в котором провели последние пару месяцев», - рассказали сотрудники парка. По их словам, животные активно гуляют по вольеру, исследуют сугробы и лазают по дереву. Холода же зверькам не страшны - их защищает густой теплый мех.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес