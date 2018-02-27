Несмотря на сильные морозы в столичном регионе, в Московском зоопарке проснулись еноты. Об этом сообщает Подмосковье сегодня со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Несмотря на сковавшие Москву морозы, многие обитатели зоопарка ждут весны и тепла. Так, например, еноты уже пробудились от зимнего сна, в котором провели последние пару месяцев», - рассказали сотрудники парка. По их словам, животные активно гуляют по вольеру, исследуют сугробы и лазают по дереву. Холода же зверькам не страшны - их защищает густой теплый мех.