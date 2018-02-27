Мытищинский суд отпустил Томаша Мацейчука
27 февраля 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Мытищинский суд сегодня отказался рассматривать материалы дела в отношении польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука. Судья вернула материалы дела представителю ФМС.
По сообщению пресс-секретаря Московского областного суда Натальи Осиповой, в речь идет о нарушении миграционного законодательства. За предоставление ложных данных при осуществлении миграционного учета суд может оштрафовать или принудить покинуть страну.
Ранее мы сообщали о задержании Томаша Мацейчука полицией. В рамках задержания в его квартире был произведен обыск по делу о публикации в интернете видеоролика экстремистского содержания.
Польский журналист Томаш Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями.
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