Мытищинский суд отпустил Томаша Мацейчука

Мытищинский суд сегодня отказался рассматривать материалы дела в отношении польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука. Судья вернула материалы дела представителю ФМС.

По сообщению пресс-секретаря Московского областного суда Натальи Осиповой, в речь идет о нарушении миграционного законодательства. За предоставление ложных данных при осуществлении миграционного учета суд может оштрафовать или принудить покинуть страну.

Ранее мы сообщали о задержании Томаша Мацейчука полицией. В рамках задержания в его квартире был произведен обыск по делу о публикации в интернете видеоролика экстремистского содержания.

Польский журналист Томаш Мацейчук известен своими антироссийскими высказываниями.