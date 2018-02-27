Диетологи в России бьют тревогу

С проблемой ожирения в России сталкиваются все больше молодых людей, 55 процентов жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет имеют лишний вес. Диетологи считают, что проблема приобретает серьезный масштаб и необходимо решать ее уже на государственном уровне.

Врачи считают, что если в России не появится культура питания, процент людей с ожирением, в том числе молодых, будет только расти. Это касается не только взрослых, но и детей. Эксперты предлагают начать с обучения детей правильному питанию.

«Нужно вводить культуру еды, в детском саду начинать рассказывать детям о пользе и вреде продуктов и продолжать обучение в школе. У нас люди не знают элементарных вещей – что такое белки, жиры и углеводы. До сих пор принято считать, что любой жир – это очень вредно. Между тем, есть жиры, без которых мы просто не можем жить, которые необходимы для нашей сердечно-сосудистой системы. Нужно объяснять, что белок может быть растительный и животный. Углеводы могут быть простыми – это сладкое, которое нужно минимизировать, и сложные – крупы, паста – то, что необходимо добавлять в рацион, так как это источники энергии», - пояснила врач-диетолог Ксения Селезнева в беседе с НСН.

Кроме того, не стоит зацикливаться на подсчете калорий, подчеркнула диетолог. Важно понимать, из каких продуктов поступают калории в организм. Полторы тысячи килокалорий можно получить из овощей или из одного бургера с картофелем фри.

Для профилактики ожирения и борьбы с лишним весом диетолог также посоветовала вести подвижный образ жизни. Дети обязательно должны заниматься спортом, потому что гиподинамия также приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, к ожирению.