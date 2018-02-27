Отправление "Аэроэкспресса" в "Шереметьево" перенесут на Савеловский вокзал
27 февраля 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Отправление "Аэроэкспресса" в московский аэропорт "Шереметьево "планируется перенести с Белорусского на Савеловский вокзал Москвы.
Руководитель Центра по развитию Московского транспортного узла Петр Кацыв рассказал, что "в связи со строительством пересадочного узла, в котором будут пересекаться линии Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра, планируется перенести точку отправления "Аэроэкспресса" с Белорусского на Савеловский вокзал.
Предполагается, что "Аэроэкспресс" будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская. Интервал движения "Аэроэкспресса" сохранится - раз в 30 минут.
Напомним, 26 февраля в Москве открыт первый участок Большой кольцевой линии метро. Открыты пять новых станций – "Петровский парк" , "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".
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