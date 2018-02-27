Польскому журналисту Томашу Мацейчуку грозит выдворение из России
27 февраля 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук, принимающий участие в популярных ток-шоу на российском телевидении, 27 февраля был задержан полицией в подмосковных Мытищах.
Томаш Мацейчук написал в соцсети Facebook, что его доставили в отделение полиции, ему грозит штраф или выдворение из России,- передает РИА Новости.
При задержание поляк не сопротивлялся. По словам Мацейчука, его квартиру обыскивали. "Обыск связан с 282 УК РФ не принес никаких результатов. Сейчас в ОВД и 19.27 КоАП РФ - либо штраф, либо выдворение", - написал он в соцсети.
Томаш Мацейчук "прославился" своими антироссийскими репликами. За что неоднократно был бит. Последней каплей, переполнившей чашу терпения правоохранительных структур, стали высказывания Мацейчука о стрельбе в Донбассе.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес