Польскому журналисту Томашу Мацейчуку грозит выдворение из России

Польский журналист и политолог Томаш Мацейчук, принимающий участие в популярных ток-шоу на российском телевидении, 27 февраля был задержан полицией в подмосковных Мытищах. Польский журналист Томаш Мацейчук "довысказывался" до задержания

Томаш Мацейчук написал в соцсети Facebook, что его доставили в отделение полиции, ему грозит штраф или выдворение из России,- передает РИА Новости.

При задержание поляк не сопротивлялся. По словам Мацейчука, его квартиру обыскивали. "Обыск связан с 282 УК РФ не принес никаких результатов. Сейчас в ОВД и 19.27 КоАП РФ - либо штраф, либо выдворение", - написал он в соцсети.

Томаш Мацейчук "прославился" своими антироссийскими репликами. За что неоднократно был бит. Последней каплей, переполнившей чашу терпения правоохранительных структур, стали высказывания Мацейчука о стрельбе в Донбассе.