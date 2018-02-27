"Электронный дом" запущен в пилотном режиме

27 февраля стартовал пилотный проект «Электронный дом». Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Twitter после заседания Президиума Правительства Москвы.

«Главные вопросы домоуправления решает собрание собственников. Но собрать вместе жителей многоквартирного дома почти нереально. Поэтому мы решили запустить уникальную систему жилищного самоуправления «Электронный дом». Пока в пилотном режиме», - прокомментировал мэр в своем аккаунте.

Пилотный проект «Электронный дом» реализован на площадке портала «Активный гражданин». Он будет информировать жильцов дома о важных домовых событиях. Жильцы смогут принимать участие в опросах. И, пожалуй, самое важное – это возможность проведения заочного общего собрания собственников в электронном виде. Правда, ратифицировать электронное собрание придется сначала на очной встрече собственников жилья в доме.

Сергей Собянин поручил Общественной палате Москвы обеспечить контроль над проектом, сообщает портал icmos.ru