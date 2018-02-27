Новую тактику армии России показали на видео

Министерство обороны России продемонстрировало, как войска отрабатывают новую для себя тактику ударно-огневых контуров на больших дистанциях. Соответствующий ролик некоторое время назад появился на YouTube-канале военного ведомства.

Маневры состоялись на полигоне, расположенном в Воронежской области. Особенностью данных учений стал уникальный метод поражения целей на расстоянии до двенадцати километров, пишет «Российская газета».

Ранее во вторник сообщалось, что американские СМИ рассказали о мощи отечественных «Терминаторов». Такое название получили боевые машины огневой поддержки, которые в скором времени поступят в армию РФ.