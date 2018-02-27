Новую тактику армии России показали на видео
27 февраля 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны России продемонстрировало, как войска отрабатывают новую для себя тактику ударно-огневых контуров на больших дистанциях. Соответствующий ролик некоторое время назад появился на YouTube-канале военного ведомства.
Маневры состоялись на полигоне, расположенном в Воронежской области. Особенностью данных учений стал уникальный метод поражения целей на расстоянии до двенадцати километров, пишет «Российская газета».
Ранее во вторник сообщалось, что американские СМИ рассказали о мощи отечественных «Терминаторов». Такое название получили боевые машины огневой поддержки, которые в скором времени поступят в армию РФ.
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