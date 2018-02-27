Пять тысяч жителей Кургана остались без воды

Не менее пяти тысяч жителей Кургана остались без воды в связи с коммунальной аварией. Согласно последней информации, происшествие случилось из-за низкой температуры и сильнейшего промерзания грунта.

Уточняется, что инцидент был зафиксирован еще в воскресенье, однако к устранению аварии специалисты приступили только вчера. Как отмечает портал URA.RU, перед этим рабочим пришлось перекрыть выход воды на месте происшествия и ликвидировать наледь с дороги.

Накануне вечером все работы были завершены, вследствие чего жители Кургана вновь смогли при необходимости пользоваться водопроводом.