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В Ростовской области дали старт «Стратегии-2030»

27 февраля 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростовской области дали старт «Стратегии-2030»

Ориентиры, которые закладываются в документ стратегического планирования региона, не могут не впечатлять. Так объем инвестиций в ближайшие двенадцать лет должен возрасти не менее чем в 3,6 раза – почти до 1 трлн рублей. Это позволит области войти в топ-5 крупнейших российских регионов инвесторов. А общий объем экономики должен увеличиться в три раза и достичь почти 3,8 трлн рублей. По этому показателю регион должен войти в топ-10 крупнейших экономик России.

Разумеется, планируется, что развитие экономики и увеличения инвестиций напрямую повлияют и на уровень жизни. Скажем, в стратегию заложено, что доходы населения к 2030 году должны возрасти на Дону в 3,7 раза. Они должны достигнуть почти 100 тысяч рублей (99 733,7 руб.). А, например, средняя продолжительность жизни по сравнению с 2016 годом увеличится на 4.73 года, практически достигнув отметки 77 лет...

Насколько реальны все эти планы? Чем они обоснованы?

Конечно, Ростовской области очень повезло, что ее столица стала городом-организатором ЧМ-2018. Наверное, нет ни одной отрасли, которая не вышла бы на новый уровень благодаря подготовке к чисто спортивному событию. Более того, я почти уверен, в России не найти региона, который настолько масштабно и эффективно для своего развития использовал бы подготовку к футбольному чемпионату. Но главное, пожалуй, все же - это развитие региона в последние семь лет в целом. Никогда прежде донская экономика не показывала таких темпов роста. Причем из года в год. Вот и итоги 2017 года только подтвердили это. По сравнению с прошлым годом выросли практически все показатели. Валовый региональный продукт - почти на 3%. До суммы свыше 1,3 трлн рублей. Промышленное производство - на 7,4%. Сельское хозяйство - на 7%. Жилищное строительство - на 1,8%. До объема свыше 2,3 млн. кв. м. Словом, масштабные планы развития Ростовской области подкреплены позитивной динамикой социально экономического развития региона.

«Ростов-Арена» - одна из первых региональных арен, которые уже практически готовы к чемпионату мира по футболу

Как на Дону собираются добиться того, что закладывают в стратегию?

Основной механизм «Стратегии-2030» – это система трех политик: социальной, экономической и пространственной. Результат их реализации заключается в создании новых социальных и инфраструктурных объектов, а также в создании конкретных бизнес-рынков и институциональных изменениях. Ну а реализовываться политики будут через проектные инициативы и проекты, а также через инструменты – организационные, правовые и финансовые.

Первая межмуниципальная встреча по обсуждению Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 – выбор будущего!» под председательством губернатора Василия Голубева прошла в Ростове-на-Дону 19 февраля.

Встреча дала старт обсуждениям, которые уже начали проходить и будут продолжаться в ближайший месяц по всей области.

Важно не только обсудить сформированные подходы к стратегии развития всего региона и отдельных его территорий, но и услышать от жителей области конкретные инициативы и предложения, уверен Василий Голубев.

- Стратегия будет приниматься вместе с жителями региона. Возможность быть услышанными и включить свой проект в документ – это и есть цель и одновременно главный принцип работы над этим документом. Наша «Стратегия-2030» – это стратегия общественного согласия, - заявил донской губернатор.

Итогом всей работы должен стать новый качественный документ, определяющий приоритеты развития Ростовской области на долгосрочную перспективу, который будет платформой для достижения поставленных целей.  

1 июля должна быть готова финальная редакция «Стратегии-2030», а утвержден документ должен быть до 1 января 2019 года.

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