Западные СМИ рассказали о боевой мощи российских «Терминаторов»

Боевая машина огневой поддержки «Терминатор» - один из самых примечательных образцов нового вооружения, которые в скором времени поступят в армию России. Такое мнение высказано на страницах американской прессы.

Статью, посвященную «Терминатору», опубликовал журнал The National Interest. В материале говорится, что машина способна эффективно противодействовать танкам на поле боя – она имеет четыре готовые к пуску ракеты.

Ранее СМИ процитировали заявление представителя американского министерства обороны Джона Хайтена, который отметил, что модернизация российских Вооруженных сил представляет угрозу для Соединенных Штатов.