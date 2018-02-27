Западные СМИ рассказали о боевой мощи российских «Терминаторов»
27 февраля 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Боевая машина огневой поддержки «Терминатор» - один из самых примечательных образцов нового вооружения, которые в скором времени поступят в армию России. Такое мнение высказано на страницах американской прессы.
Статью, посвященную «Терминатору», опубликовал журнал The National Interest. В материале говорится, что машина способна эффективно противодействовать танкам на поле боя – она имеет четыре готовые к пуску ракеты.
Ранее СМИ процитировали заявление представителя американского министерства обороны Джона Хайтена, который отметил, что модернизация российских Вооруженных сил представляет угрозу для Соединенных Штатов.
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