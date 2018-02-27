Во вторник, 27 февраля, в РФ празднуют День Сил специальных операций. Военнослужащие ССО, согласно последней информации, отмечают свой профессиональный праздник в этом году уже в третий раз.

Отметим, что в 2014 году в Крыму появились особая группировка российских военных, которых впоследствии прозвали "вежливыми людьми". Их ключевой целью тогда было обеспечение безопасности людей в рамках проведения референдума, передает "Экономика сегодня".

26 февраля 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым ввел в стране официальный праздник – День Сил специальных операций.