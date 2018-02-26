В Москве из-за сильных морозов увеличили количество автобусов

ГУП «Мосгортранс» увеличил на 10% количество курсирующих в Москве автобусов в связи с усилением холодов. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

Интервал движения маршрутных автобусов в Москве был сокращён. Чиновник отметил, что количество автобусов увеличено, несмотря на то, что количество поездок в морозные дни уменьшается. На количество пассажиров в метро морозы практически не влияют.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и гостей столицы в первый день весны. Согласно последней информации специалистов, гражданам следует готовиться к лютым морозам.

Ранее москвичам рассказали, как экономить на оплате поездок общественным транспортом.