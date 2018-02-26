Размер пособия по безработице в России может увеличиться

Министерство труда и социальной защиты России решило повысить выплаты по безработице и упростить получение статуса безработного. Ведомство разрабатывает соответствующие поправки, сообщила пресс-служба Минтруда.

В ближайшее время документ будет размещен для общественного обсуждения. Авторы документа предусмотрели изменение условий назначения, сроков выплаты пособия по безработице, оставшихся без работы граждан при помощи этого законопроекта будет проще признать безработными.

На сегодняшний день минимальная выплата по безработице составляет 850 рублей, а максимальная — 4,9 тысяч рублей. Выплаты по пособию не дотягивают даже до половины МРОТ.