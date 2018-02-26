«Аэрофлот» пересмотрел нормы ручной клади после жалоб пассажиров

«Аэрофлот» увеличил размер ручной клади. Это следует из сообщения авиаперевозчика. По новым правилам теперь можно перевозить в салоне ручную кладь размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту.

С середины февраля «Аэрофлот» начал проверять габариты багажа в аэропортах. В салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Начались массовые возмущения пассажиров, появились многочисленные критические публикации в СМИ и соцсетях, онлайн-петиции, после чего авиакомпания решила сменить норму на общепринятую у зарубежных полносервисных перевозчиков.