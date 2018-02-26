Кадыров опубликовал селфи с Медведевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию, которая мгновенно вызвала большой ажиотаж в обществе. На снимке, который был опубликован в Telegram Кадырова, он позирует рядом с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

"Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку", - рассказал Кадыров. Оба политика выглядят на фото счастливыми и улыбаются. Премьер-министр России остался очень доволен темпами развития Чеченской Республики, отмечает Кадыров.

Ранее Медведев прибыл в Грозный и вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг", где выращивают овощи. Премьер отметил серьезные изменения в Чечне. Самым главным представляется создание большого количества рабочих мест, производство разнообразной продукции и оказания большого количества услуг. Чечня готовит себе залог развития и процветания в будущем, подчеркнул Медведев.