Чудской лёд Южной Кореи

Александр Невский наверняка перевернулся в своей гробнице: снова немцы и русские в доспехах, снова лёд, снова битва и снова победа россиян!

Дойчланд, форвартс!

- «Германия, вперед!» - думаю, именно это напутствие тренерского штаба было последним перед выходом их команды на лёд против российских хоккеистов в финальном матче за золото в корейском Пхенчхане.

Как бывший спортсмен, никогда не смотрел неинтересные и серенькие матчи, схватки среднего уровня. Привлекали только соревнования высших достижений.

Нынешняя Олимпиада – как раз такой случай! А какой накал страстей, бурление чувств и эмоций!

Наши спортсмены на этих соревнованиях выиграли дважды: сначала положили на лопатки МОК с его злобными запретительными санкциями, - спортсмены были допущены к участию, а затем показали на что способны.

Весь мир еще раз увидел: Россию на колени поставить невозможно.

Нервы были натянуты как струна скрипки Паганини

Рассказывать еще раз как проходила финальная хоккейная игра не буду: ее видели даже те, кто путает хоккей с баскетболом. Нельзя не отметить, что немецкие хоккеисты очень сильно прибавили в мастерстве и играли зло, напористо и самое главное – за одну единственную идею – золото Олимпиады. Они даже канадцев загнали на третье место, что сродни сказке!

Но за то же самое бились и наши хоккеисты, и тоже зло, напористо и упорно!

И Россия победила, предварительно буквально размахав на корейском льду сборную США.

Американцам не помогло даже их природное хамство: из всех зарубежных спортсменов с россиянами демонстративно не здоровались лишь янки. (Может, силы берегли для победы? – АН.) Не помогло: улетели домой в слезах, очевидно за советом к новому американскому другу-перебежчику Роченкову, который после пластических операций в черной маске пытается наскрести на американском TV ошметки еще каких-то допинговых гадостей. Пусть его…

Вообще, эта Олимпиада, полностью похерившая международный лозунг: «О спорт, ты мир!», проходила исключительно под политическим прессингом.

Запретили вынос российского флага? Да ради Бога! Мы были настолько оскорблены, что, думаю, согласились бы выйти ради того, чтобы выиграть и под флагом «Черного Роджера». Тем более, что поведение и МОКа, ВАДА очень напоминало приемы профессиональных карибских корсаров. Не помогло. Домой россияне улетели и с олимпийскими медалями, и с ощущением абсолютной моральной победы над недругами.

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся!

Сразу после окончания матча наш президент Владимир Путин позвонил прямо на тренерскую трибуну и поздравил и наш штаб, и, естественно, наших героев – хоккеистов с победой!

Что сказал своим спортсменам американский президент Дональд Трамп неизвестно, но представить легко: ведь по его указанию во время Олимпиады в нейтральных водах Чёрного моря близ Крыма даже болтались американские фрегаты, пытаясь очевидно поддержать морально своих неподготовленных спортсменов. Тоже не помогло.

Теперь одна надежда на перелицованного мастерами урологических интриг Родченкова: ему теперь осталось смешать мочу американского бизона с кока-колой и подсунуть это ВАДА, как очередную находку после отлета российских спортсменов. Как знать…