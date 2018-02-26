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РМК продолжает вкладываться в развитие города Коркино

26 февраля 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Обновленный, после масштабного капитального ремонта детский сад-ясли в городе Коркино был торжественно открыт в минувшие выходные. Следующий шаг – строительство спортивного комплекса на площади два гектара.

Первый камень нового спорткомплекса был заложен в Коркино в минувшую субботу,24 февраля. До этого момента был торжественно сдал в эксплуатацию садик №32. Теперь здесь смогут находиться 80 малышей. Здание не видело ремонта со дня сдачи, с 1955 года. Сейчас это полностью отремонтированный садик с новыми игрушками и мебелью. На эти цели потратили 36 миллионов рублей. Напомним, что аналогичный проект РМК завершила в Карабаше в минувшем году.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова уточнила, что компания всегда уделяет особое внимание детям.

- Как бы часто ни звучали эти слова, но дети — это действительно наше будущее, - отметила она. - Мы хотим с детства привить им уважение к себе и к окружающим, уверенность в своих силах и талантах. Дать им возможности для гармоничного развития, проявления их талантов.

После садика РМК приняла решение о возведении здесь спорткомплекса, в котором смогут заниматься и взрослые, и дети, а также устраиваться соревнования. В эти выходные чиновники заложили символический первый камень строительства комплекса. В церемонии торжественной закладки камня приняли участие первый замгубернатора региона Евгений Редин, вице-президент РМК Анна Шабарова, а также почетные гости: Майк Тайсон и Константин Цзю.

Спорткомплекс площадью 2500 квадратных метров вместит в себя зал для игровых видов спорта, зал для контактных видов спорта, зал для дзюдо, баня и другие помещения. Рядом будет открытая арена с площадкой для мини -футбола, волейбольную площадку, беговую и велосипедную дорожки, детскую и воркаут-площадки. На трибуны поместятся 250 зрителей. Возведение планируется заверишть уже в следующем году

- Это будет очень современный, очень полезный объект для города и всего района, - подчеркнул Евгений Редин. - И хочется верить, что он станет центром притяжения и для занятий спортом, и для активного отдыха. Хочется выразить признательность Русской медной компании за ее социально-ориентированный подход.

- Для меня большая радость и честь присутствовать на сегодняшнем мероприятии в Коркино и участвовать в начале строительства нового спортивного комплекса, - рассказал Майк Тайсон. - Это будет грандиозный объект! И я с нетерпением жду того момента, когда мы увидим уже готовый спорткомплекс.

Напомним, что в минувшем году Русская медная компания уже построила аналогичный объект в Карабаше.

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