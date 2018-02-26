Уроженка белорусского Бобруйска Анастасия Вашукевич - Настя Рыбка - "профессиональная охотница на миллиардеров", как девушка сама себя позиционирует, несколько раз уже побывала замужем и родила троих детей.

Дети рождены от трех разных мужчин, мальчик и две девочки. Старшие живут в Белоруссии, а младшая в США. Как рассказала Настя kp.ru, у нее "изначально с мужчинами были такие договоренности, что если они хотят — я рожаю. Но к воспитанию не имею никакого отношения". Рыбка планирует взяться за их воспитание после 14 лет, "когда мозги появятся".

Как отметила 28-летняя девушка, "есть люди, которые созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии".

Модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) из Бобруйска прославилась благодаря своим постам в Instagram про миллиардера Олега Дерипаску.

Сегодня стало известно, что в Таиланде задержали Алекса Лесли и Настю Рыбку. Россияне, чьи настоящие имена Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, незаконно проводили в Паттайе секс-тренинги.