Участниц Пусси Райот поймали в Керчи

В минувшее воскресенье сотрудники российских спецслужб задержали двух участниц скандально известной группы Пусси Райот при попытке попасть на территорию Керчи. Цель прибытия в Крым традиционно настроенных на провокации участников Пусси Райот неизвестна.

После беседы, которая продолжалась несколько часов, девушек отпустили и они отправились в Симферополь, где повторно были задержаны. Об этих событиях пишет НСН.