Участниц Пусси Райот поймали в Керчи
26 февраля 2018, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье сотрудники российских спецслужб задержали двух участниц скандально известной группы Пусси Райот при попытке попасть на территорию Керчи. Цель прибытия в Крым традиционно настроенных на провокации участников Пусси Райот неизвестна.
После беседы, которая продолжалась несколько часов, девушек отпустили и они отправились в Симферополь, где повторно были задержаны. Об этих событиях пишет НСН.
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