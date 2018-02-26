В «Лосином острове» появился экоспецназ

В России появился так называемый «заповедный спецназ» - уникальный отряд из числа бывших военных, стоящий на страже природных ресурсов. Первый отряд «заповедного спецназа» начал свою работу в прошлом году на территории Баргузинского заповедника в Бурятии.

За свое недолгое существование группа успела доказать колоссальную эффективность: браконьерство в тех местах фактически сошло на нет.



Со временем этот опыт будет внедрен по всей стране, на данном этапе специалисты проводят мастер-классы для сотрудников национального парка «Лосиный остров», расположенного на территории четырех подмосковных муниципалитетов: Балашихи, Королева, Мытищ и Щелковского района. Основные задачи отряда: вычислить нарушителя по следам, остановить браконьера, несущегося на снегоходе с бешеной скоростью, в одиночку скрутить противника, пишет Подмосковье сегодня.