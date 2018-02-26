Видео, как дроны выступили вместо моделей на показе мод в Милане

Настоящий перформанс устроил итальянский дом моды на закрытом показе в Милане. На ряду с уже привычными всем изящными красавицами моделями на подиум буквально вылетели дроны.

Именно с их помощью были продемонстрированы новомодные женские сумочки. Это эффектное действо было снято на видео. Организаторы предварительно попросили всех зрителей выключить Wi-Fi, задержав показ почти на час.

Беспилотники вылетели на подиум под песню Кендрика Ламара «All the Stars». На видеозаписи можно увидеть, как небольшие квадрокоптеры, украшенные, к тому же, светящимися шарами, летят над подиумом.