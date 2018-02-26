Минздрав России изменил порядок оказания скорой медпомощи
26 февраля 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Минздрав РФ внес изменения в порядок оказания скорой медицинской помощи. Приказ «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» вступает в силу с 1 октября.
Основное новшество:медики скорой помощи теперь обязаны доставлять пациентов не просто в ближайшую больницу, а «оказывающую медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)». В случае необходимости – задействовав ресурсы санитарной авиации.
Также, согласно приказу, расширяются функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-авиационной эвакуации центра медицины катастроф.
Документ также утверждает рекомендуемые штатные нормативы этого отделения.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: