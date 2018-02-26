Ученье – свет!

За последние несколько лет Москва сделала большие шаги в плане повышения качества среднего образования. При этом работа в данном ключе ведётся на совершенно разных фронтах. Взять, к примеру, кадетское движение – сегодня на базе 168 общеобразовательных школ в профильных классах и в 12 кадетских школах-интернатах обучается порядка 15 тыс. ребят. А 19 февраля в Государственном Кремлевском дворце прошёл IV городской Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», открыть который приезжал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, история кадетского движения возрождается. Мэр выразил уверенность в том, что приглашенные на мероприятие кадеты своими достижениями прославят и Москву, и Россию.

«Московские кадеты – наследники действительно богатых традиций кадетского движения нашей страны. Москва помнит имена выдающихся воспитанников кадетских корпусов, вписавших свои имена в историю нашей Отчизны. Среди них – фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, первый летчик-ас Петр Нестеров и генерал Дмитрий Карбышев», – отметил С.Собянин.

Каким будет будущее юных кадетов сказать сложно – в конце концов, они сами вольны себе выбирать и будущую профессию и вуз. Необязательно все из них идут по военной стезе. Зато особое внимание городских властей к качеству их образования даёт вполне себе ощутимые успехи в учёбе. Так, за 2016-2017 учебный год 29 кадетов стали призерами всероссийских олимпиад; 541 – городских олимпиад; 52 кадета – лауреаты творческих конкурсов международного уровня; 292 кадета – лауреаты творческих конкурсов всероссийского уровня, и 1012 – конкурсов городского уровня; 4,5 тыс. кадетов сдали нормы ГТО на золотой и серебряный знаки отличия.

Что касается успешности поступлений в вузы, то в 2017 г. свыше 90% выпускников кадетских классов и учреждений успешно сдали экзамены, в том числе более 65% – в вузы Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств России.

Но не нужно думать, что столичные власти занимаются только воспитанием верных «государевых мужей». Хотя, конечно, это важно. В начале февраля С. Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы заявил, что за последние годы качество столичного образования по основным параметрам улучшилось в два раза. Выросло число школ, учеников стало больше, исчезли очереди из десятков тысяч человек в детские сады. Если приводить конкретные цифры, то дошкольное образование в этом учебном году получают 420,9 тыс. детей, что на 46% больше, чем в 2010-2011 учебном году (288,6 тыс.). А число школьников выросло на 24%— с 749,1 тыс. до 929,5 тыс.

Московское образование успешно не столько количеством, сколько качеством. Так, прошлогодние результаты ЕГЭ показали рост конкурентоспособности столичных школьников. Для сравнения, в 2010-ом 220 баллов и более по трём предметам набрали 6,8 тыс. учеников, а в 2017-ом уже 17,3 тыс., при этом, если свыше 250 баллов в 2010-ом набрали всего 1,5 тыс. учащихся, то после последнего ЕГЭ – 7,6 тыс.!

156 московских школ вошли в топ-500 лучших российских школ, 13 — в топ-25. В 2013 году таких школ было 83 и семь соответственно. Также благодаря плодотворной работе в сфере образования столичные школьники становятся лучшими как на всероссийских олимпиадах, так и на международных турнирах.

За счёт чего же столичным властям удалось сделать качественный скачок в образовании? Во-первых, была изменена система финансирования школ, убрали неравенство в плане того же финансирование, плюс подняли зарплату учителям. Кроме того, с педагогов сняли лишнюю бюрократию и начали внедрять проект «Московская электронная школа». Во-вторых, для самих школ ввели систему грантов, потратить который с этого года можно только на выплату премий учителям и другим сотрудникам. В-третьих, очень важной составляющей успеха столичного образование стал проект «Готов к учёбе, жизни и труду в современном мире!». Он заключается в интеграции общего, дополнительного, профессионального и высшего образования на межпредметной основе. В результате каждый ученик по окончании школы уже получает необходимый уровень знаний и навыков, которые помогут ему в будущей профессии.

В состав такого глобального проекта входят проекты поменьше. Среди них как раз «Кадетский класс», «Инженерный класс», «Медицинский класс», «Академический (научно-технологический) класс в московской школе», «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования», «Московский предуниверситарий». В этих проектах участвуют московские школы, вузы, научные организации, промышленные предприятия, технопарки, музеи, театры и т.д.

Мега-проекты «МЭШ» и «Готов к учёбе жизни и труду в современном мире!», одни из наиболее приоритетных. Тем не менее, в 2018-ом в планах столичных властей дальнейшее повышения качества управления школами, ориентир на массовость высоких результатов, а также улучшение условий для профессионального развития учителей. Также приоритетными задачами стали формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе и совершенствование методов обучения, в том числе для адаптации учащихся к работе в условиях стремительно развивающейся цифровой экономики.