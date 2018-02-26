Специалисты раскрыли преимущества нового российского авианосца

У России в обозримом будущем может появиться новый авианосец. Военные эксперты рассказали о преимуществах данного боевого корабля и высказали предположения о том, где он будет применяться.

Некоторое время назад в министерстве обороны РФ раскрыли предполагаемые характеристики авианосца, который планируется построить для ВМФ. Николай Максимов, руководитель НИИ кораблестроения, входящего в структуру ведомства, рассказал, что новое судно превзойдет по своей боевой эффективности авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в два раза.









Предполагается, что длина корабля составит 330 метров, ширина – 40 метров, водоизмещение – около 100 тысяч тонн. На авианосце смогут разместиться до 90 самолетов и вертолетов («Адмирал Кузнецов» способен принять максимум 50).

Военный эксперт Алексей Леонков, перечисляя в эфире радио Sputnik преимущества нового судна, отметил, что его оборудуют сразу двумя взлетными площадками. Одну из них оснастят трамплином, другую – катапультой.









По словам специалиста, скорее всего, корабль получит ядерную установку и будет нести боевое дежурство в океанской зоне. Балтийское и Черное моря для судна подобного класса не подходят. Леонков предположил, что авианосец пополнит силы Северного или Тихоокеанского флотов.

Согласно ранее обнародованной информации, контракт на строительство судна может быть заключен в 2025 году. На его создание должно уйти восемь-девять лет. Это значит, что введения авианосца в строй следует ожидать в середине 2030-х годов.

Сколько денег Россия потратит на реализацию проекта, пока неясно, но в любом случае сумма будет немаленькой. Как известно, создание авианосцев – дорогая вещь, которую способна позволить себе далеко не каждая морская держава.









Каковы бы ни были затраты, авианосный флот нужно развивать, потому что это необходимо для безопасности страны, считает член президиума организации «Офицеры России» Андрей Головатюк. В разговоре с корреспондентом Sputnik он высказал мнение, что четыре российских флота должны иметь в своем распоряжении как минимум по два таких корабля.