на берегу стоят 5 ментов, которые сразу же просят документы, сажают в тачку и везут в фсб
(крым приветствует вас)
В Крым на пароме прибыли участницы скандальной группы Pussy Riot
26 февраля 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В это воскресенье, 25 февраля, в Крым прибыли участницы скандальной группы Pussy Riot. При выходе с Керченской паромной переправы Ольга БОРИСОВА и Александр СОФЕЕВ были задержаны.
Как написала в своем Twitter БОРИСОВА, при выходе с парома к ним подошли шесть полицейских, после чего их забрали в управление ФСБ. Выяснив цель поездки, через несколько часов их отпустили, пишут "Аргументы недели - Крым".
на берегу стоят 5 ментов, которые сразу же просят документы, сажают в тачку и везут в фсб
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