В Крым на пароме прибыли участницы скандальной группы Pussy Riot

В это воскресенье, 25 февраля, в Крым прибыли участницы скандальной группы Pussy Riot. При выходе с Керченской паромной переправы Ольга БОРИСОВА и Александр СОФЕЕВ были задержаны.

Как написала в своем Twitter БОРИСОВА, при выходе с парома к ним подошли шесть полицейских, после чего их забрали в управление ФСБ. Выяснив цель поездки, через несколько часов их отпустили, пишут "Аргументы недели - Крым".