Количество безработных россиян увеличилось

В России существенно увеличилось количество официально безработных граждан. Данную информацию в понедельник, 26 февраля, предоставили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

За неделю число зарегистрированных безработных возросло на 0,9%, вследствие чего по состоянию на 21 февраля этот показатель достиг 800 630 человек, передает РИА "Новости". Отмечается однако, что в это же время год назад таких граждан было 927 380.

В ведомстве добавили, что рост численности безработных замечен в 78 регионах страны, в частности, в республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике, на Алтае, в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, а также в Тульской, Сахалинской и Магаданской областях.







