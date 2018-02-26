Гонки на печи и лодках. В городском парке имени Гагарина прошли скоростные спуски на самодельных санях. В этот раз уже традиционные катания на самых нелепых аппаратах стали еще экстремальнее. Как проходила борьба за звание "Царя горы"?

Соревнования по спуску на оригинальных санях «Царь горы», уже в седьмой раз организованные радио «DFM-Челябинск», собрали более 3 тысяч зрителей. Большая ледяная горка покорилась тринадцати креативным командам. Свои аппараты участники мастерили не один день. Русская печь, лодка, бочка с медом и даже гроб на колесиках – восторг зрителей было не унять.

(фото Многодетная семья Заверткиных) подпись: "Наша печка не подведет, до победы довезет".

Чтобы побороться за звание "Царя горы" участники готовили оригинальные сани, образ команды и лозунги. Главное - чтобы спуск с горы был ярким и креативным.

(фото Like Pizza Cut2, Автотренд1, Альвес, Зоопарк1,2, немо, панчесы, совушки)

Первыми покорить гору решили сотрудники 31 канала.

(фото 31 канал1,2) , подпись «Даже на таком чудесном мероприятии мы думаем о работе: мы взяли стул, на котором Юля сидит в студии".

Мероприятие традиционное, но в этот раз оно стало еще и экстремальным - для гонок выбрали самую высокую горку в парке Гагарина. Участники покорили ее на самодельном ВАЗе, банане и даже на синей птице с настоящими перьями.

3 фото (Пацаны на тринашке1.2, Банана-мэнс1,2, Счастливые люди1)

Оценивается креативность, надежность саней и дальность спуска. Победителем в частной номинации стала команда "Отпиленные": жюри они покорили своим фокусами во время спуска.

Фото Отпиленные1,2, Магнит плюс успех автотюнинг1,2

"Отпиленным" подарили модный гироскутер, а команде "Бизнеса", владельцам самодельного гелендвагена, - сертификат на 20 тысяч рублей на размещение рекламы в эфире радио DFM.

2 фото победителей (победитель-Отпиленные, Победитель1-бизнес)

Зрителей развлекали не только экстремальной ездой, но и конкурсами и веселой музыкой.

Фото (Зрители1,2, танцы1,2, дфм+альвес)

Все участники получили подарки. А те, кто в этот раз не стал победителем, уже придумывают новый образ саней на следующий год.

Фото Наталья и Алексей Яковлевы

Гонки на печи и лодках. В городском парке имени Гагарина прошли скоростные спуски на самодельных санях. В этот раз уже традиционные катания на самых нелепых аппаратах стали еще экстремальнее. Как проходила борьба за звание "Царя горы"?

Соревнования по спуску на оригинальных санях «Царь горы», уже в седьмой раз организованные радио «DFM-Челябинск», собрали более 3 тысяч зрителей. Большая ледяная горка покорилась тринадцати креативным командам. Свои аппараты участники мастерили не один день. Русская печь, лодка, бочка с медом и даже гроб на колесиках – восторг зрителей было не унять.

(фото Многодетная семья Заверткиных) подпись: "Наша печка не подведет, до победы довезет".

Чтобы побороться за звание "Царя горы" участники готовили оригинальные сани, образ команды и лозунги. Главное - чтобы спуск с горы был ярким и креативным.

(фото LikePizzaCut2, Автотренд1, Альвес, Зоопарк1,2, немо, панчесы, совушки)

Первыми покорить гору решили сотрудники 31 канала.

(фото 31 канал1,2) , подпись «Даже на таком чудесном мероприятии мы думаем о работе: мы взяли стул, на котором Юля сидит в студии".

Мероприятие традиционное, но в этот раз оно стало еще и экстремальным - для гонок выбрали самую высокую горку в парке Гагарина. Участники покорили ее на самодельном ВАЗе, банане и даже на синей птице с настоящими перьями.

3 фото (Пацаны на тринашке1.2, Банана-мэнс1,2, Счастливые люди1)

Оценивается креативность, надежность саней и дальность спуска. Победителем в частной номинации стала команда "Отпиленные": жюри они покорили своим фокусами во время спуска.

Фото Отпиленные1,2, Магнит плюс успех автотюнинг1,2

"Отпиленным" подарили модный гироскутер, а команде "Бизнеса", владельцам самодельного гелендвагена, - сертификат на 20 тысяч рублей на размещение рекламы в эфире радио DFM.

2 фото победителей (победитель-Отпиленные, Победитель1-бизнес)

Зрителей развлекали не только экстремальной ездой, но и конкурсами и веселой музыкой.

Фото (Зрители1,2, танцы1,2, дфм+альвес)

Все участники получили подарки. А те, кто в этот раз не стал победителем, уже придумывают новый образ саней на следующий год.