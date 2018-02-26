Беременным женщинам в метро начали раздавать особые значки

В Московском метрополитене с сегодняшнего дня начали раздавать особые значки беременным женщинам. На них, согласно последней информации, можно увидеть фразу "Спасибо, что уступили место будущей маме".

Данная акция необходима для того, чтобы пассажиры старались быть более вежливыми и внимательными по отношению друг к другу, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу подземки. Подчеркивается также, что беременным пассажиркам очень тяжело стоять в вагоне, поэтому им необходимо уступать места.

Уже известно, что значок окрашен в красный цвет, вследствие чего его очень хорошо видно даже издалека. В метрополитене рассчитывают на то, что данное нововведение сделает поездки будущих матерей более комфортными.





