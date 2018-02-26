Песков заявил, что Путин подписал новую госпрограмму вооружений
26 февраля 2018, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 февраля, сделал важное заявление. Согласно последним данным, Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений.
По словам Пескова, президент РФ поставил свою подпись под этим документом еще до наступления нового года. Пресс-секретарь российского лидера заметил, что данный указ является секретным, поэтому он не имеет права разглашать какие-либо дополнительные детали, передает РИА "Новости".
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что объем госпрограммы вооружений составит 19 триллионов рублей, однако подтверждений этой новости не поступало.
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