Песков заявил, что Путин подписал новую госпрограмму вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 26 февраля, сделал важное заявление. Согласно последним данным, Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений.

По словам Пескова, президент РФ поставил свою подпись под этим документом еще до наступления нового года. Пресс-секретарь российского лидера заметил, что данный указ является секретным, поэтому он не имеет права разглашать какие-либо дополнительные детали, передает РИА "Новости".

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что объем госпрограммы вооружений составит 19 триллионов рублей, однако подтверждений этой новости не поступало.