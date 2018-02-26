Молодые российские спортсмены показали фантастические результаты на Олимпиаде-2018. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя закрытие XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

«На этой Олимпиаде было много наших молодых спортсменов, которые показали фантастические результаты. Учитывая, что фаворитов не допустили до Олимпийских игр, можно было надеяться только на неожиданные медали. В итоге наши ребята получили очень много серебра. Большие достижения показали нам девочки-фигуристки и сборная России по хоккею», – заявила Журова.

По мнению парламентария, исход следующей Олимпиады зависит, в том числе, и от спортивного руководства нашей страны. «Как все будет на следующей Олимпиаде? Надо понимать, какие дальше нужно предпринять действия. Российские спортсмены, оказавшись в сложных условиях, испытывали на себе постоянный прессинг, но сумели пережить все это. Однако нельзя допускать такого во второй раз. Нужно восстанавливаться в правах, воспитывать внимательность и ответственность у наших спортсменов», – заключила она.

Напомним, что XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля в Пхенчхане Республики Корея. Для российских спортсменов Олимпиада прошла под нейтральным флагом. Кроме того, часть россиян была не допущена до участия в связи с обвинениями в допинге. Так, 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета отказала в приглашении на Игры 15-ти российским спортсменам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд.