Ребенок из России скончался в Караганде после введения анестезии у стоматолога
26 февраля 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из стоматологических клиник Караганды скончался ребенок из России. Согласно последней информации, трагедия произошла 22 февраля, когда малыша отвезли в медучреждение для лечения кариеса.
Как сообщила подруга семьи, где случилась беда, у мальчика, которому не исполнилось двух лет, произошел анафилактический шок, а затем остановилось сердце, но при помощи адреналина его удалось запустить. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на издание ekaraganda.kz, уже в реанимации у ребенка зафиксировали отек мозга и легких, а через некоторое время он скончался.
Известно, что родители умершего малыша уже обратились в полицию с заявлением.
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