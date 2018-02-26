Ребенок из России скончался в Караганде после введения анестезии у стоматолога

В одной из стоматологических клиник Караганды скончался ребенок из России. Согласно последней информации, трагедия произошла 22 февраля, когда малыша отвезли в медучреждение для лечения кариеса.

Как сообщила подруга семьи, где случилась беда, у мальчика, которому не исполнилось двух лет, произошел анафилактический шок, а затем остановилось сердце, но при помощи адреналина его удалось запустить. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на издание ekaraganda.kz, уже в реанимации у ребенка зафиксировали отек мозга и легких, а через некоторое время он скончался.

Уточняется, что мать мальчика предупредила стоматолога, что ее сын страдает аллергией на ряд продуктов, но сотрудники клиники не сделали пробу на аллергическую реакцию.

Известно, что родители умершего малыша уже обратились в полицию с заявлением.