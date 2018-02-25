Мария Захарова: Чем больше нам запрещают, тем сильнее национальное самосознание
25 февраля 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России на странице своей социальной сети написала о том, что запрет на национальную символику на Олимпийских Играх в Пхенчхане только сплотил россиян и стал причиной роста самосознания жителей страны.
«Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание», - утверждает Мария Захарова.
Она так же как и все соотечественники гордится олимпийским хоккейным золотом России.
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