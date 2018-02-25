Мария Захарова: Чем больше нам запрещают, тем сильнее национальное самосознание

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России на странице своей социальной сети написала о том, что запрет на национальную символику на Олимпийских Играх в Пхенчхане только сплотил россиян и стал причиной роста самосознания жителей страны.

«Они думали, что, запретив национальную символику, они испортят русским праздник? Главное, чтобы они так думали и дальше. Чем больше запрещают, тем сильнее национальное самосознание», - утверждает Мария Захарова.

Она так же как и все соотечественники гордится олимпийским хоккейным золотом России.