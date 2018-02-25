Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Конспирологи уверяют общественность, что инопланетяне, а именно раса рептилоидов давно управляет жителями Земли. Девид Икке, известный британский писатель, ярый сторонник теории всемирного заговора, к числу пришельцев причислил и королеву Великобритании Елизавету II.

Рептилоиды не могут самостоятельно существовать в нашем мире, так как их энергочастота отлична от земной. Поэтому они внедрились и создали клан, несколько семей, который контролирует весь мир. Представители этих семей стоят во главе величайших мировых корпораций, банков, СМИ, религиозных, научных организаций, им принадлежат основные богатства мира.

Икке уверен, что мозг рептилоидов действует как компьютерная программа - они постоянно выполняют одни и те же ритуалы, действия, церемонии, у них все упорядочено и систематизировано. Именно так и ведут себя представители Королевской семьи. Кроме того, в распоряжении конспиролога оказалось несколько снимков, на которых отчётливо видно, как глаза королевы изменяются как у большой ящерицы.

Ранее к рептилоидам уже причисляли некоторых руководителей США, а именно: Била Клинтона, Барака Обаму и Дональда Трампа. Также в принадлежности к инопланетной расе последователи теории заговора причислили и представителей самых богатых семей мира, таких как: Онассисы, Рокфеллеры и Ротшильды.