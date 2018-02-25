Храм Гроба Господня закрывали сегодня на час в знак протеста
25 февраля 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Христианские конфессии, управляющие иерусалимским храмом Гроба Господня, в воскресенье на час закрывают святыню в знак протеста против планов городских властей взимать с них муниципальный налог.
Городские власти ввели земельный налог на жилую и коммерческую недвижимость, которая принадлежит христианским церквям. Власти Иерусалима ввели налог на все, что не является домом молитвы. Представители церкви назвали такие действия нарушением «статус-кво» и отказались платить налог. Однако, это не остановило правительство, которое уже начало арестовывать церковные счета за неуплату налога за все предыдущие годы.
Христианская Святыня Гроб Господень — главная святыня христианского мира на месте распятия и воскресения Иисуса Христа.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес