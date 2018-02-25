Храм Гроба Господня закрывали сегодня на час в знак протеста

Христианские конфессии, управляющие иерусалимским храмом Гроба Господня, в воскресенье на час закрывают святыню в знак протеста против планов городских властей взимать с них муниципальный налог.

Городские власти ввели земельный налог на жилую и коммерческую недвижимость, которая принадлежит христианским церквям. Власти Иерусалима ввели налог на все, что не является домом молитвы. Представители церкви назвали такие действия нарушением «статус-кво» и отказались платить налог. Однако, это не остановило правительство, которое уже начало арестовывать церковные счета за неуплату налога за все предыдущие годы.

Христианская Святыня Гроб Господень — главная святыня христианского мира на месте распятия и воскресения Иисуса Христа.