Как москвичам экономить на общественном транспорте

За последние годы в Москве появилось множество нововведений в сфере оплаты проезда на общественном транспорте – новые тарифы, сервисы для покупки билетов и транспортная карта «Тройка».

Но основным при формировании тарифов остается одно: чем на большее количество поездок приобретается проездной, тем дешевле обходится каждая из них.

Давайте разберемся с проездными, которые сейчас действуют в столице.

Транспортная система «Тройка» в апреле отметит пятилетний юбилей. На сегодняшний день ею охвачены 90% пассажиров. Используя «Тройку» с тарифом «Кошелёк» можно снизить стоимость поездки с 55 рублей до 36. Также можно воспользоваться пересадкой в течение полутора часов. Тогда общая цена маршрута будет 55 рублей.

Покупка проездных на большое количество поездок выгодна для жителей и гостей столицы. Так, стоимость одной поездки по бумажному билету «Единый» на одну или две поездки составляет 55 рублей, а при покупке проездного на 20 или 40 поездок — уже 37,4 рубля. Наиболее экономичным среди проездных на ограниченное количество поездок является «Единый 60»: он позволяет совершать каждую из них за 29,4 рубля. Если же у вас есть возможность ездить только на наземном транспорте, то одна поездка для вас может стоить и вовсе 19,9 рубля (при покупке билета «ТАТ» на 60 поездок), информирует mos.ru.

При частом использовании общественного транспорта пассажиру помогут сберечь свои средства безлимитные проездные. Проездной на 30 дней поможет сэкономить пассажирам, которые совершают ежедневно от трех поездок. «Единые» на 90 и 365 дней пригодятся горожанам, пользующимся общественным транспортом дважды в день. При этом экономятся не только деньги, но и время.