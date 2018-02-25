Садальский о победе российских хоккеистов и о том, кто на самом деле чего стоит

Скандальный актер Стас Садальский на страницах своей социальной сети опубликовал фото Путина с Александром Овечкиным и написал пост в котором призвал всех задуматься, кто на самом деле является патриотом России.

«Овечкин организовал движение, объединяющее поддержку президенту РФ. Говорил: «Россия-моя страна, по любому буду в Корее и... не приехал». Прекрасный повод задуматься. И нам – о том, чего стоят все эти колбасные эмигранты, и Путину – о том, чего стоит вся лесть и весь подхалимаж, что его окружают».

Кроме того, он очень эмоционально порадовался российскому хоккейному золоту на Олимпиаде. «Но я всё-таки рад тому, что НХЛ-овцы не играли на этой Олимпиаде. По крайней мере наши ребята действительно представляют там, пусть даже под всеми маскхалатами, именно Россию: это русские, которые и живут в России, а не какие-то заезжие гастролёры. И теперь ребята золотые... Рад за Россию вопреки поганым чиновникам, мы побеждаем. Ура товарищи, да здравствует Россия!», - написал он в своем микроблоге.

Пользователи поддержали Садальского, и хотя кто-то все же напомнил артису, что это Национальная хоккейная лига официально объявила, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, все же общий настрой фолловеров прозвучал примерно так: «Овечкин выступал против того, чтобы наши хоккеисты ехали на Олимпиаду. Теперь наши ребята Олимпийские Чемпионы, а Овечкин нет», «НХЛ-овцы играют только ради денег, а сегодня играли те, кто играет ради победы, те в ком ещё есть спортивный азарт. И выиграли!»