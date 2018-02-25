В сети началось состязание спящих домашних питомцев
25 февраля 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
В социальной сети Twitter набирает обороты забавный флешмоб. Он посвящен спящим домашним питомцам. Участники флешмоба выкладывают в сеть фото и видео с сонными любимцами.
Акция началась в Японии, но к ней уже присоединяются пользователи соцсети по всему миру. Японский хештег означает «спальное состязание безумных поз животных». Однако, любопытство вызывают не только позы питомцев, но и сами они: в акции, кроме традиционных домашних кошек и собак, участвуют даже альпака, ящерицы и краб.
Конечно же, самые необычные, забавные и милые участники этого флешмоба в Twitter набирают наибольшее количество лайков. Ну кто же откажется лишний раз показать всему миру своего любимца?
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