Лайфхак от Собянина: как экономить на общественном транспорте в Москве

Власти Москвы сообщили, как можно экономить на общественном транспорте в российской столице. Все москвичи знают, что приобретать «длинные» проездные выгоднее, чем билеты на одну или две поездки. И советуют так поступать и гостям Москвы.

Пять лет назад появилась транспортная карта для оплаты проезда «Тройка». Сейчас 90% пассажиров оплачивают проезд с «Тройкой». Эту карту можно использовать для записи проездного или просто пополнять. При использовании тарифа «Кошелек» стоимость одной поездки составляет 36 рублей против 55 рублей по бумажному билету.

При этом поездка с пересадками обойдется в 56 рублей — если пассажир успевает оплатить проезд во втором или даже третьем транспортном средстве в течение 90 минут с начала поездки, тариф «90 минут» на карте «Тройка» включается автоматически.

Покупка проездных на большое количество поездок выгодна и сейчас. Стоимость одной поездки по бумажному билету «Единый» на одну или две поездки составляет 55 рублей, а при покупке проездного на 20 или 40 поездок — уже 37,4 рубля, уточняется на сайте мэрии Москвы.

Самым экономичным среди проездных на ограниченное количество поездок является «Единый 60»: он позволяет совершать каждую из них за 29,4 рубля. Если же вы предпочитаете перемещаться только на наземном транспорте, то одна поездка для пассажира может стоить 19,9 рубля (при покупке билета «ТАТ» на 60 поездок). Срок действия «длинных» проездных не ограничивается календарным месяцем и составляет 90 дней.

Есть еще безлимитные проездные. Наряду с «длинными» билетами на ограниченное количество поездок экономить на проезде позволяют и безлимитные проездные.

«Единые», действующие в течение одних, трех или семи суток, ориентированы на туристов и москвичей, которым предстоит активно, но недолго пользоваться общественным транспортом. При покупке проездного на сутки экономия начнется с шестой поездки, а безлимитные билеты на трое и семеро суток принесут выгоду владельцу, который в течение всего срока их действия будет ежедневно ездить на общественном транспорте как минимум четыре раза.

Гораздо большей популярностью среди жителей столицы пользуются безлимитные билеты, действующие 30, 90 и 365 дней. Важным преимуществом таких проездных является возможность экономить не только деньги, но и время — даже при отсутствии очередей в кассы многие пассажиры предпочитают не тратить его на регулярное приобретение «коротких» билетов.