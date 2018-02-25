Для ВМФ России построят авианосец нового поколения

Новый авианесущий комплекс, строительство которого предусмотрено новой госпрограммой вооружений, будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования.

Об этом сообщил начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов. Авианосец проекта 23000Э (шифр «Шторм») совместит в себе трамплин для взлета и разгонное устройство, что расширит его возможности по взлетной массе авиации.

На борту перспективного авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57 в морской модификации. Правда, решение о создании палубной модификации Су-57 еще не принято, поскольку серийный выпуск и поставка в войска новых истребителей Су-57 начнется только в 2019 году.

Перспективный авианосец «Шторм» существует пока только в виде макета. Концепт-проект был разработан в Крыловском государственном научном центре (Санкт-Петербург) совместно с Невским проектно-конструкторским бюро. Общие характеристики корабля впечатляют: длина 330, ширина 40, а осадка - 11 метров. Скорость авианосца будет достигать 30 узлов (55,56 км/ч), нести он сможет до 90 самолетов и вертолетов.