Иностранные СМИ: решения роботов-убийц могут стать фатальными для человечества

Крупные мировые державы заниматься созданием роботов-убийц не смотря то, что количество противников идеи разработки и использования автономных систем летального оружия становится все больше. США, Россия и Китай активно развивают свою военную робототехнику.

Кроме того, как пишет немецкий журнал Focus Online, президент России Владимир Путин заявил, что страна, лидирующая в разработке автономных систем вооружений, будет править миром.

Как сообщается в статье, в настоящее время нет никаких официальных правил, ограничивающих распространение роботов, нацеленных на уничтожение противника, и неизвестно, будут ли они в итоге запрещены на международном уровне. Скептики опасаются, что автономные решения, принятые роботами-убийцам, могут стать фатальными для всего человечества.

Международная кампания, призывающая остановить роботов-убийц, требует полного запрета на разработку, производство и применение подобных систем. До сих пор основную идею кампании поддержали 22 государства. По их мнению, крайне важно сохранить человеческий контроль над оружием.